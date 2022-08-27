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Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту на Спартакиаде-2022

Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту на Спартакиаде-2022
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене одержала убедительную победу на Всероссийской Спартакиаде – 2022 по летним видам спорта. Турнир проходит в Челябинске.

Результат 29-летней Ласицкене составил 1,94 метра. Уже в ранге победительницы Мария заказала высоту 2,01 метра и преодолела её. Второе место заняла Татьяна Ермаченкова (1,91), тройку призёров замкнула Наталья Спиридонова (1,88).

Ранее, на чемпионате России – 2022, который прошёл в Чебоксарах, Мария, преодолев планку в 2 метра, стала триумфатором турнира.

Ласицкене также является чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы и двукратной обладательницей золотой медали Континентального кубка. Личный рекорд россиянки составляет 2,05 метра. На Олимпиаде-2020 Мария взяла высоту в 2,04 метра.

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