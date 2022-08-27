Украина, занявшая место России, всухую проиграла первый матч на ЧМ по волейболу

Сборная Украины потерпела разгромное поражение от Сербии в 1-м туре мужского чемпионата мира по волейболу на арене «Сподек» (Катовице, Польша).

Сербские волейболисты оказались сильнее своих соперников со счётом 3:0 (28:26, 25:21, 25:20). В составе двукратных чемпионов Европы по 10 очков набрали доигровщики Марко Ивович и Урош Ковачевич, а также центральный блокирующий Марко Подрашчанин. У Украины 15 баллов на счету доигровщика Олега Плотницкого.

В группе A после 1-го тура лидируют Сербия и Тунис, в активе которых по три очка. Африканская команда уверенно расправилась с Пуэрто-Рико — 3:0 (25:19, 25:17, 25:20).

Во втором раунде Украине предстоит провести матч с Тунисом, а Сербия сойдётся с Пуэрто-Рико. Игры запланированы на 29 августа.