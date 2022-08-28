Тренер сборной Украины сообщил, что некоторые волейболисты отказались выступать за команду

Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш рассказал о случаях, когда волейболисты приезжали на сборы национальной команды, но затем покидали стан сборной.

«Были игроки, которые потом отказывались из-за семейных трудностей. Один прибыл, но затем ушёл. Это очень сложные вещи в эмоциональном плане», — приводит слова украинского тренера Sport.pl.

Крастиньш добавил, что перед мировым первенством все волейболисты, которых он рассчитывал вызвать в сборную, готовы были приехать, однако из-за сторонних обстоятельств игроки не смогли принять участия в сборах.

Сборная Украины в первом матче на чемпионате мира по волейболу потерпела поражение от Сербии со счётом 3:0 (26:28, 21:25, 20:25). Лучшим в составе украинской команды стал доигровщик Олег Плотницкий, набравший 15 очков. Впереди у Украины матчи с командами Туниса и Пуэрто-Рико.