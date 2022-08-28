Тренер сборной Украины сообщил, что некоторые волейболисты отказались выступать за команду

Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш рассказал о случаях, когда волейболисты приезжали на сборы национальной команды, но затем покидали стан сборной.
«Были игроки, которые потом отказывались из-за семейных трудностей. Один прибыл, но затем ушёл. Это очень сложные вещи в эмоциональном плане», — приводит слова украинского тренера Sport.pl.
Крастиньш добавил, что перед мировым первенством все волейболисты, которых он рассчитывал вызвать в сборную, готовы были приехать, однако из-за сторонних обстоятельств игроки не смогли принять участия в сборах.
Сборная Украины в первом матче на чемпионате мира по волейболу потерпела поражение от Сербии со счётом 3:0 (26:28, 21:25, 20:25). Лучшим в составе украинской команды стал доигровщик Олег Плотницкий, набравший 15 очков. Впереди у Украины матчи с командами Туниса и Пуэрто-Рико.
- 28 августа 2022
-
01:40
-
01:06
-
00:43
-
00:25
-
00:00
- 27 августа 2022
-
23:07
-
22:07
-
21:59
-
20:05
-
19:19
-
18:30
-
18:05
-
17:38
-
17:29
-
16:54
-
16:50
-
16:18
-
13:09
-
12:59
-
10:49
-
09:41
-
08:00
-
00:00
- 26 августа 2022
-
23:53
-
23:29
-
23:08
-
20:52
-
20:51
-
20:41
-
20:32
-
20:25
-
19:42
-
19:29
-
19:22
-
18:47