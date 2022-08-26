«Спорт превратился в политику». Украина сыграет на волейбольном ЧМ-2022 вместо России

26 августа стартовал мужской чемпионат мира по волейболу. Турнир, к которому в России готовились четыре года. Впервые за полвека главный мировой форум должен был пройти на территории нашей страны. От нападок ВАДА в 2019 году его отстояли, а от вала политически мотивированных решений, принятых после февраля 2022-го, – не смогли.

Вместо России турнир проводится в Польше и Словении, а место нашей команды в хозяйском слоте А1 заняла… сборная Украины.

Что это? Политическая провокация? Мелкая месть сборной России?

На самом деле, нет. Заговоров и подводных течений в этом решении искать не стоит. Украинцы попали на чемпионат мира не по политическим мотивам.

Всего в турнире принимают участие 24 сборных. Одно место застолбила за собой страна-хозяйка, ещё 11 распределялись по итогам континентальных соревнований, а 12 оставшихся – согласно мировому рейтингу.

Последней отобравшейся по рейтингу была команда Китая, занимавшая на момент принятия решения 22-е место в мире. А на 23-м шла Украина – она в изначальный состав из 24 команд, претендующих на титул, не попала.

Когда было принято решение об отстранении сборной России от участия в чемпионате мира, организаторы приняли логичное, в общем-то, решение: добрать ещё одну команду, согласно мировому рейтингу. И взяли Украину.

Новую жеребьёвку турнира решили не проводить, поэтому украинцы попали в группу А, где также выступают сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Безусловно, многие люди в мире волейбола порадовались такому совпадению, однако это именно стечение обстоятельств. Ведь, например, на женском чемпионате мира, который стартует в конце сентября, сборную России заменила команда Хорватии – тоже исходя из своего места в мировом рейтинге.

Сборная Украины Фото: fvu.in.ua

Генеральный менеджер Сергей Тетюхин довольно резко отреагировал на новость о том, что российскую команду на ЧМ заменит украинская:

«Это вопрос к международной федерации, почему принято такое решение. У нас не будет чемпионата мира, мы в нём не примем участия, поэтому я ничего не думаю. Спорт превратился в политику. Это их право включать кого угодно. Сложно сказать, какой результат покажет Украина на чемпионате мира. Не могу сказать, что это топ-команда в мировом волейболе, но это хороший середнячок. Не думаю, что у них будут какие-то перспективы. Я реально смотрю на вещи, хорошо отношусь к игрокам, но какие-то места вряд ли будут».

С точки зрения оценки спортивных перспектив сборной Украины с Тетюхиным сложно поспорить. Вероятно, сборная сможет выйти из группы, поскольку для этого можно занять даже третье место, но по сетке плей-офф у украинской команды шансов прорваться высоко практически не будет.

Впрочем, у Украины будет хотя бы шанс на борьбу. У России его вообще отняли.