Тренер сборной Украины назвал цели команды на ЧМ по волейболу
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Латвийский тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш обозначил задачи команды на чемпионат мира, который проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.
«У нас есть цель — пройти в 1/8 финала. Дальше многое будет зависеть от соперника, которого мы встретим. Думаю, можно переходить к следующему этапу. Мы продолжаем улучшать нашу игру. Матчи с такими сильными командами, как Польша, помогают нам. Мы всё ещё вносим изменения. Команда хочет подарить украинцам эмоции, чтобы они могли следить за нашими выступлениями», — цитирует Угиса Крастиньша Sport.pl.
Сборная Украины выступает на чемпионате мира второй раз в истории. В 1998-м на мировом первенстве в Японии украинцы заняли 10-е место.
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