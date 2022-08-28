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Московская область стала первым финалистом Спартакиады по гандболу среди мужчин

Московская область стала первым финалистом Спартакиады по гандболу среди мужчин
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Московская область одержала уверенную победу над командой Астраханской области и вышла в финал Всероссийской Спартакиады по гандболу среди мужчин.

Матч закончился со счётом 45:31 (23:14). У Московской области наиболее результативным стал Дмитрий Санталов, записавший на свой счёт семь мячей. Дмитрий Корнев, Александр Котов и Никита Каменев по пять раз поразили ворота соперника. В составе Астраханской области лучшим признан Валерий Вереин (6).

Во втором полуфинале Всероссийской Спартакиады по гандболу сойдутся Пермский край и Ставропольский край. Матч за золото запланирован на 29 августа.

Всероссийская Спартакиада. Гандбол. Мужчины. Полуфинал

Московская область — Астраханская область 45:31 (23:14).

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