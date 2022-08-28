Сборная Германии обыграла сборную Камеруна на ЧМ по волейболу

В матче группы D чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Германии в трёх сетах выиграла у команды Камеруна. Итоговый счёт – 3:0 (30:28, 25:14, 25:19). Встреча проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения). Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Германии Мориц Райхерт (15). В составе соперников семь очков набрал Жозеф Буйомо.

Для немцев эта победа стала первой на турнире − с тремя очками они занимают второе место в группе. Камерунцы – на последнем месте.

В заключительном туре сборная Германии сыграет со Словенией, а команда Камеруна встретится с лидером группы, сборной Франции. Матчи пройдут 30 августа.



Напомним, первые и вторые команды каждой группы и четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира.