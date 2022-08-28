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Московская область и Пермский край разыграют золото Спартакиады по гандболу у мужчин

Московская область и Пермский край разыграют золото Спартакиады по гандболу у мужчин
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Сборная Пермского края стала финалистом всероссийской Спартакиады по гандболу среди мужчин.

Пермский край обыграл Ставропольский край со счётом 34:29 (15:12). Лучшим бомбардиром встречи стал гандболист Ставропольского края Сергей Болотин — 10 мячей. Ещё шесть точных бросков нанёс Александр Гребёнкин. У победителей матча самым результативным признан Дмитрий Свистунов, девять раз поразивший ворота соперника.

Финальная встреча между Московской областью и Пермским краем состоится 29 августа. В матче за бронзу сыграют Астраханская область и Ставропольский край.

Всероссийская Спартакиада. Гандбол. Мужчины. Полуфиналы

Пермский край — Ставропольский край — 34:29 (15:12)

Московская область — Астраханская область — 45:31 (23:14)

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