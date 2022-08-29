Карточку легендарного бейсболиста Микки Мэнтла продали в США за рекордные $ 12,6 млн

В США на аукционе продали карточку с изображением легендарного бейсболиста, который выступал за «Нью-Йорк Янки», Микки Мэнтла за рекордные $ 12,6 млн.
Карточка, выпущенная Topps, была в тираже 1952 года, на карточке Мэнтл изображён, когда был в статусе новичка Главной лиги бейсбола. Topps — американская компания, производящая жевательные резинки, конфеты и предметы коллекционирования. Карточка сохранилась идеально, несмотря на то что ей около 50 лет.
Сумма карточки в $ 12,6 млн стала рекордной для спортивных памятных вещей, проданных на аукционе. Предыдущий рекорд был установлен весной. За футболку Диего Марадоны, в которой он забил гол «рукой бога» на чемпионате мира 1986 года, отдали $ 9,3 млн.
Мэнтл один из лучших игроков в истории бейсбола, всю свою карьеру он провёл в «Нью-Йорк Янки» с 1951 по 1968 год. В 1974-м был введён в Зал славы бейсбола.
- 29 августа 2022
-
16:00
-
15:54
-
15:45
-
14:44
-
13:30
-
12:58
-
11:11
-
10:56
-
09:05
-
08:00
-
07:59
-
01:32
-
01:11
-
00:00
- 28 августа 2022
-
23:59
-
23:30
-
21:53
-
21:32
-
21:10
-
20:19
-
20:07
-
20:06
-
19:42
-
18:36
-
17:59
-
16:47
-
16:22
-
13:46
-
13:09
-
08:00
-
01:40
-
01:06
-
00:43
-
00:25
-
00:00