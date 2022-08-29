Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карточку легендарного бейсболиста Микки Мэнтла продали в США за рекордные $ 12,6 млн

Карточку легендарного бейсболиста Микки Мэнтла продали в США за рекордные $ 12,6 млн
Комментарии

В США на аукционе продали карточку с изображением легендарного бейсболиста, который выступал за «Нью-Йорк Янки», Микки Мэнтла за рекордные $ 12,6 млн.

Карточка, выпущенная Topps, была в тираже 1952 года, на карточке Мэнтл изображён, когда был в статусе новичка Главной лиги бейсбола. Topps — американская компания, производящая жевательные резинки, конфеты и предметы коллекционирования. Карточка сохранилась идеально, несмотря на то что ей около 50 лет.

Сумма карточки в $ 12,6 млн стала рекордной для спортивных памятных вещей, проданных на аукционе. Предыдущий рекорд был установлен весной. За футболку Диего Марадоны, в которой он забил гол «рукой бога» на чемпионате мира 1986 года, отдали $ 9,3 млн.

Мэнтл один из лучших игроков в истории бейсбола, всю свою карьеру он провёл в «Нью-Йорк Янки» с 1951 по 1968 год. В 1974-м был введён в Зал славы бейсбола.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022