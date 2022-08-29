Дмитрий Ильиных: не могу назвать чемпионат мира по волейболу без России полноценным

Спортивный директор ВК «Белогорье», олимпийский чемпион Игр в Лондоне Дмитрий Ильиных считает, что нельзя называть чемпионат мира по волейболу неполноценным из-за неучастия сборной России.
«Не могу назвать чемпионат мира по волейболу без России полноценным. Конечно, нет. Россия — страна с одним из самых сильнейших чемпионатов и одной из самых сильных сборных.
На матче открытия, Кубы с Бразилией, были пустые трибуны, но не думаю, что у нас в рабочие дни, утром или днём, получилось бы собрать аншлаги. Но, думаю, интерес был бы — работа по привлечению людей велась бы на высшем уровне. Что касается матчей в вечернее время: люди бы ходили с удовольствием и создавали прекрасную атмосферу. Уверен, что полные трибуны мы бы видели даже на многих матчах группового этапа.
Что касается фаворитов, то к их числу отнёс бы сборные Польши, Италии, США, Франции и Бразилии. Куба и Словения на старте тоже показывают интересный волейбол. В любом случае всё это пока на бумаге и по первым играм. В конечном итоге всё равно победит сильнейший», — передаёт слова Ильиных корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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