Украинский волейболист прокомментировал историческую победу сборной на чемпионате мира

Центральный блокирующий Юрий Семенюк прокомментировал первую победу сборной Украины на чемпионате мира по волейболу в Польше и Словении. В рамках 2-го тура команда одержала победу над Тунисом со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:15).

«Вышли гораздо злее после матча с сербами, потому что тогда мы достаточно хорошо играли, но не добились результата. В матче с Тунисом у нас не было другого выхода — нужно было не дать им ни единого шанса. Поэтому мы хорошо настроились на игру, боролись за каждый мяч, показали командное взаимодействие и выиграли. Свою задачу выполнили», — приводит слова Семенюка Суспільне Спорт.

Для волейболистов Украины виктория над Тунисом получилась исторической. Последний раз украинцы выигрывали на чемпионате мира в 1998 году, когда были повержены сборные Нидерландов, Канады и США.