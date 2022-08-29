Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира по волейболу

Сборная Украины на арене «Сподек» (Катовице, Польша) уверенно переиграла команду Туниса в матче группового этапа чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении.
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) в пользу украинцев. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик победителей матча Олег Плотницкий, набравший 14 очков. У африканской команды 10 баллов на свой счёт записал Элиес Карамусли.
Права на видео принадлежат FIVB. Ролик доступен на YouTube-канале Volleyball World.
Сборная Украины после 2-го тура делит второе место с Тунисом. У обеих команд по три очка и одинаковая разница партий — 3:3. На первом месте идёт Сербия, а замыкает группу A Пуэрто-Рико.
В заключительном туре Украина сыграет с Пуэрто-Рико, а Тунис встретится с Сербией. Матчи запланированы на 31 августа.
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