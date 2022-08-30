Российские гребцы установили уникальный рекорд на дистанции миллион метров

В Москве команда, состоящая из 10 гребцов, установила мировой рекорд на гребном тренажёре Concept2 на дистанции 1 млн метров в категории Small Team Million Meters, где возраст участников находится в пределах 30-39 лет. Историческое достижение было зафиксировано в рамках турнира по гребле «Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко».

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Спортсмены преодолели дистанцию длиной в 1 млн метров за 2 дня 17 часов 17 минут 52,6 секунд. До этого рекорд в данной возрастной группе принадлежал спортсменам из Новой Зеландии — 3 дня 8 часов 50 минут 44 секунды.

В состав команды рекордсменов вошли Козельский Сергей, Сарычев Валерий, Лазарев Виталий, Зимин Алексей, Сорокин Александр, Новосельцев Олег, Бикуа-Мфантсе Никаэль, Мурашкин Алексей, Демьянов Алексей, Горленко Руслан.