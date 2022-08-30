Сборные Франции и Словении вышли в плей-офф мужского ЧМ-2022 по волейболу

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершились матчи 3-го тура в группе D. Сборная Франции обыграла аутсайдера подгруппы команду Камеруна со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:22) и вышла в 1/8 финала с первого места в подгруппе.

Самым результативным в составе французской команды стал диагональный Стефан Буайе, набравший 19 очков. У камерунцев отличился доигровщик Кавого Йяусси, принёсший своей команде 13 очков.

В борьбе за второе место сборная Словении нанесла поражение команде Германии со счётом 3:0 (25:16, 25:22, 25:17). В составе хозяев по 15 очков набрали диагональный Тончек Штерн и доигровщик Клемен Чебуль, а Ян Козамерник подал четыре эйса. У немцев восемь очков на счету Линуса Вебера.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Любляна, Словения

Группа D. 3-й тур

Словения – Германия – 3:0 (25:16, 25:22, 25:17).

Франция – Камерун – 3:0 (25:19, 25:19, 25:22).