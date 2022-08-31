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Шубенков считает, что в России много положительных примеров развития лёгкой атлетики

Шубенков считает, что в России много положительных примеров развития лёгкой атлетики
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Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о положительных примерах развития лёгкой атлетики в России.

«Положительные примеры развития лёгкой атлетики в России есть? Да полно. В Иркутске классный манеж построили. Я не был, но наслышан. В Тюмени не так давно отличное сооружение отгрохали – арену и разминочную зону. Это только то, что сразу вспомнил. Что удивительно, не удаётся привести в пример Москву! Есть приличное место в ЦСКА, но периодически там вешают объявление, что манеж, условно говоря, на две недели закрывается из-за каких-нибудь соревнований. И что делать, непонятно. Да, есть ещё манежи, но что такое пять или шесть подобных помещений на 12-миллионную Москву? Но в регионах положительные примеры есть, и я считаю, что об этом надо говорить. Если плохо сделали, то плохо. Если хорошо, то хорошо», — приводит слова Шубенкова «РИА Новости Спорт».

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