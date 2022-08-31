Шубенков — о лёгкой атлетике в России: больной скорее мёртв, чем жив

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал тезис о том, что лёгкая атлетика в России умирает.
«Согласен ли я с формулировкой, что лёгкая атлетика в России умирает? Почти. На самом деле о том, что больной скорее мёртв, чем жив, я и сам неоднократно говорил. Но когда я так говорю, то акцентирую внимание на то, что это происходит не только в России. Мировая лёгкая атлетика, скорее, имеет тренд на увядание.
Да, чемпионаты мира в Орегоне, в Лондоне имели прекрасные рейтинги – ну так это места удачно выбрали. А в той же Дохе – пустые трибуны, которые наполняются гражданами в белых одеждах, когда прыгает их соотечественник Мутаз Баршим. И на этом всё. Трибуны пустые не только в России. В мире очень мало мест, где можно успешно провести большие соревнования по лёгкой атлетике. Европа далеко не вся – Англия, Франция, может быть, Италия», — приводит слова Шубенкова «РИА Новости Спорт».
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