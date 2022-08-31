Аргентина в пяти сетах обыграла Египет и может выйти в 1/8 ЧМ по волейболу с 3-го места

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершился матч 3-го тура в группе F. Сборная Аргентины в тяжёлом пятисетовом поединке обыграла команду Египта со счётом 3:2 (27:25, 26:28, 24:26, 25:17, 15:6).
Самым результативным в составе победителей стал доигровщик Бруно Лима, принёсший своей команде 23 очка. Лучшим в составе египтян стал его коллега по амплуа Ахмед Шафик, в активе которого 16 баллов.
Сборная Аргентины с одной победой в активе заняла третье место в группе F и может выйти в 1/8 ЧМ с 3-го места. На этом ЧМ четыре лучшие команды с третьих мест пройдут в 1/8 финала. У египтян – ни одной победы и лишь последнее место в группе.
За первое место в группе поборются сборные Ирана и Нидерландов, матч между ними состоится сегодня, 31 августа.
- 31 августа 2022
-
16:35
-
15:21
-
15:11
-
15:00
-
11:00
-
10:50
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
09:07
-
08:30
-
08:00
-
03:45
-
01:52
-
00:09
- 30 августа 2022
-
23:49
-
23:18
-
22:56
-
22:22
-
21:14
-
20:44
-
19:37
-
19:01
-
18:41
-
17:25
-
15:27
-
15:02
-
14:14
-
13:52
-
13:03
-
12:49
-
12:32
-
10:25
-
08:00
-
07:51