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Аргентина в пяти сетах обыграла Египет и может выйти в 1/8 ЧМ по волейболу с 3-го места

Аргентина в пяти сетах обыграла Египет и может выйти в 1/8 ЧМ по волейболу с 3-го места
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На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершился матч 3-го тура в группе F. Сборная Аргентины в тяжёлом пятисетовом поединке обыграла команду Египта со счётом 3:2 (27:25, 26:28, 24:26, 25:17, 15:6).

ЧМ-2022 (м). Группа F. 3-й тур
31 августа 2022, среда. 12:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет

Самым результативным в составе победителей стал доигровщик Бруно Лима, принёсший своей команде 23 очка. Лучшим в составе египтян стал его коллега по амплуа Ахмед Шафик, в активе которого 16 баллов.

Сборная Аргентины с одной победой в активе заняла третье место в группе F и может выйти в 1/8 ЧМ с 3-го места. На этом ЧМ четыре лучшие команды с третьих мест пройдут в 1/8 финала. У египтян – ни одной победы и лишь последнее место в группе.

За первое место в группе поборются сборные Ирана и Нидерландов, матч между ними состоится сегодня, 31 августа.

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