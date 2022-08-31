Аргентина в пяти сетах обыграла Египет и может выйти в 1/8 ЧМ по волейболу с 3-го места

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершился матч 3-го тура в группе F. Сборная Аргентины в тяжёлом пятисетовом поединке обыграла команду Египта со счётом 3:2 (27:25, 26:28, 24:26, 25:17, 15:6).

Самым результативным в составе победителей стал доигровщик Бруно Лима, принёсший своей команде 23 очка. Лучшим в составе египтян стал его коллега по амплуа Ахмед Шафик, в активе которого 16 баллов.

Сборная Аргентины с одной победой в активе заняла третье место в группе F и может выйти в 1/8 ЧМ с 3-го места. На этом ЧМ четыре лучшие команды с третьих мест пройдут в 1/8 финала. У египтян – ни одной победы и лишь последнее место в группе.

За первое место в группе поборются сборные Ирана и Нидерландов, матч между ними состоится сегодня, 31 августа.