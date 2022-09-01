Волейболистки «Уралочки» назвали фаворитов мужского ЧМ

Волейболистки «Уралочки-НТМК» Алёна Кондрашова и Ксения Купряшкина поделились впечатлениями о матчах чемпионата мира по волейболу среди мужчин — 2022, назвали лучших волейболистов и фаворитов турнира.



«Смотрела пару матчей, потому что трансляции трудно найти. А так слежу за мужским волейболом, очень нравится скорость их игры. Топ-волейболисты: в России – Максим Михайлов, в мире – Майка Кристенсон, так как больше за связующими слежу. Нравятся команды США и Франции. Фаворит? Одну команду точно не смогу назвать. Думаю США, Бразилия, Франция или Польша», — приводит слова Алёны Кондрашовой официальный сайт екатеринбургского клуба.

«Смотрю за определенными командами в свободное от тренировок время. Интересно наблюдать за техникой нападения и приёма, в первую очередь сборной Франции. Как по мне, она одна из лучших сборных в мире по приему и защите. Топ-волейболисты: из России – Макс Михайлов, я думаю тут комментарии излишне. А из мира много кого можно выделить. По игре, за сборную нравится Эрвин Нгапет, защита и прием у него на высоком уровне, плюс принятие интересных решений в нападении, иногда не понимаешь, как он это делает. Второго кого я выделю – Камиль Семенюк из сборной Польши, последние несколько сезонов проводит на очень высоком уровне. Мне тяжело сказать, кто станет победителем, потому что до этого сборная Польши выигрывала последние два ЧМ, но Олимпиаду и крайний розыгрыш Лиги наций выиграла Франция, а помимо этих сборных есть те, которые также могут преподнести сюрпризы. Поэтому мне выделить одного фаворита проблематично», — сказала Ксения Купряшкина.