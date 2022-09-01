На сборе женской сборной России по волейболу запланированы международные матчи

Волейболистки женской национальной команды начали сбор на базе в подмосковном Новогорске. Команду возглавляет новый тренер, известный сербский специалист Зоран Терзич. Сбор продлится до 15 сентября, в его рамках запланированы контрольные матчи международного уровня, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Опубликован список кандидаток в сборную России:

Связующие

Буркова Виктория (2001 г.р., «Уралочка-НТМК», Свердловская область)

Матвеева Полина (2002, «Заречье-Одинцово», Московская область)

Романова Татьяна (2004, «Динамо», Москва)



Диагональные

Лазарева Анна (1997, «Фенербахче», Стамбул, Турция)

Попова Алина (2005, «Северянка», Череповец)

Блокирующие

Бровкина Юлия (2001, «Локомотив», Калининградская область)

Кочурина Елизавета (2002, «Волеро», Ле-Канне, Франция)

Лазаренко Ангелина (1998, «Динамо-Ак Барс», Казань)

Пушина Виктория (2000, «Протон», Саратов)

Суворова Наталья (2004, «Динамо-Ак Барс», Казань)



Доигровщики

Воронкова Ирина (1995, «Экзачибаши», Стамбул, Турция)

Гатина Светлана (2003, «Протон», Саратов)

Заманская Дарья (2004, «Динамо-Ак Барс», Казань)

Кадочкина Татьяна (2003, «Локомотив», Калининградская область)

Парубец Ксения (1994, «Локомотив», Калининградская область)

Пипунырова Екатерина (2000, «Динамо», Москва)

Федоровцева Арина (2004, «Фенербахче», Турция)



Либеро

Бибина Мария (1994, «Динамо», Москва)

Фролова Ольга (1996, «Протон», Саратов)

Шепелева Варвара (2001, «Динамо», Краснодар)