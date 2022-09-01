Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Руководители Федерации гандбола России приглашены на международные мероприятия и матчи

Руководители Федерации гандбола России приглашены на международные мероприятия и матчи
Комментарии

Международная (IHF) и Европейская (EHF) федерации гандбола выслали приглашения Федерации гандбола России (ФГР) на международные мероприятия и матчи.

Европейская федерация гандбола проведёт конгресс и конференцию президентов национальных гандбольных ассоциаций. Мероприятия состоятся в Люксембурге с 23 по 25 сентября. Туда приглашён президент ФГР Сергей Шишкарёв.

«Присутствие представителей руководства российского гандбола необходимо для принятия решений, основанных на обмене информацией и дискуссиях на уровне участников конгресса», – приводит текст письма пресс-служба Федерации гандбола России.

Президент IHF Хассан Мустафа пригласил Сергея Шишкарёва в качестве почётного гостя на полуфинальные и финальный матчи мужского чемпионата мира. Турнир пройдёт в январе 2023 года в Польше и Швеции без участия сборной России.

Новость по теме
В ФГР выступили с заявлением по задержанию российского гандболиста в Беларуси
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022