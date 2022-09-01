Руководители Федерации гандбола России приглашены на международные мероприятия и матчи

Международная (IHF) и Европейская (EHF) федерации гандбола выслали приглашения Федерации гандбола России (ФГР) на международные мероприятия и матчи.



Европейская федерация гандбола проведёт конгресс и конференцию президентов национальных гандбольных ассоциаций. Мероприятия состоятся в Люксембурге с 23 по 25 сентября. Туда приглашён президент ФГР Сергей Шишкарёв.



«Присутствие представителей руководства российского гандбола необходимо для принятия решений, основанных на обмене информацией и дискуссиях на уровне участников конгресса», – приводит текст письма пресс-служба Федерации гандбола России.



Президент IHF Хассан Мустафа пригласил Сергея Шишкарёва в качестве почётного гостя на полуфинальные и финальный матчи мужского чемпионата мира. Турнир пройдёт в январе 2023 года в Польше и Швеции без участия сборной России.

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