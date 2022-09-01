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Игроки сборной Украины по волейболу считают, что им под силу пройти Нидерланды в 1/8 ЧМ

Игроки сборной Украины по волейболу считают, что им под силу пройти Нидерланды в 1/8 ЧМ
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Игроки сборной Украины по волейболу доигровщик Олег Плотницкий и центровой Юрий Семенюк прокомментировали предстоящий матч со сборной Нидерландов в 1/8 финала чемпионата мира.

«Со сборной Нидерландов мы встречались несколько лет назад. Я думаю, что это хороший вариант, чтобы пройти в следующий раунд. Всё нам по силам», — сказал Юрий Семенюк.

«Практически всех знаю из сборной Нидерландов. Мы уже играли с ними, у них как будто ничего не изменилось – это та же команда, разве что связующий изменился. Там все хорошие игроки, ведь в топ-16 попадают не просто так. Думаю, в любом случае будем разбирать Нидерланды. У каждой команды есть слабые стороны. К сильным мы более готовы и знаем их, а вот слабые надо будет разобрать. В частности, как они играли на этом чемпионате мира – у них были здесь матчи и со счётом 3:2. Думаю, у нас будет много информации», — сказал Олег Плотницкий. Слова игроков приводит Suspline.

Украина, занявшая место России на ЧМ по волейболу, заняла второе место в своей группе с шестью очками в активе. Матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и Украины состоится 5 сентября.

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