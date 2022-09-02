Сборная Болгарии по волейболу завершила чемпионат мира с худшим результатом в истории

Сборная Болгарии заняла 20-е место на чемпионате мира по волейболу среди мужчин — 2022, который проходит в Польше и Словении. Этот результат стал худшим за всё время выступления болгаров на мировых первенствах.

Соперниками болгарских волейболистов в группе С были хозяева турнира поляки, а также сборные США и Мексики. Подопечные Николая Желязкова уступили во всех трёх встречах: Польше — 0:3 (12:25, 20:25, 20:25), США — 0:3 (20:25, 23:25, 24:26) и Мексике — 2:3 (25:20, 20:25, 23:25, 25:23, 16:18). С одним набранным очком сборная Болгарии осталась на четвертом месте. Возглавила группу сборная Польши.

Ранее самыми слабыми выступлениями волейболистов из Болгарии являлись 13-е места на чемпионатах мира 2002 года в Аргентине и 2014 года в Польше.