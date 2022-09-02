Сборная Болгарии по волейболу завершила чемпионат мира с худшим результатом в истории
Поделиться
Сборная Болгарии заняла 20-е место на чемпионате мира по волейболу среди мужчин — 2022, который проходит в Польше и Словении. Этот результат стал худшим за всё время выступления болгаров на мировых первенствах.
Соперниками болгарских волейболистов в группе С были хозяева турнира поляки, а также сборные США и Мексики. Подопечные Николая Желязкова уступили во всех трёх встречах: Польше — 0:3 (12:25, 20:25, 20:25), США — 0:3 (20:25, 23:25, 24:26) и Мексике — 2:3 (25:20, 20:25, 23:25, 25:23, 16:18). С одним набранным очком сборная Болгарии осталась на четвертом месте. Возглавила группу сборная Польши.
Ранее самыми слабыми выступлениями волейболистов из Болгарии являлись 13-е места на чемпионатах мира 2002 года в Аргентине и 2014 года в Польше.
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
12:38
-
11:54
-
11:41
- 1 сентября 2022
-
23:44
-
19:40
-
19:39
-
18:37
-
17:31
-
16:29
-
16:09
-
15:07
-
14:04
-
13:35
-
13:30
-
10:39
-
10:21
-
10:00
-
09:43
-
09:35
-
08:03
-
00:52
-
00:21
- 31 августа 2022
-
23:26
-
22:13
-
21:56
-
21:43
-
21:07
-
20:42
-
20:17
-
20:06
-
19:50
-
19:31
-
19:18
-
18:53
-
18:29
Партнерский контент