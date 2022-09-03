Ярослава Могучих: это точно самый сложный сезон в моей карьере

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала своё выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Могучих выиграла соревнования с результатом 2,05 метра – это лучший результат сезона в мире и новый национальный рекорд Украины. Три попытки на высоте 2,10 (выше мирового рекорда) оказались неудачными.

«Очень радует, что я прыгнула свой личный рекорд, потому что мой предыдущий (2,04 м) был установлен в 2019 году. Прошло много времени, чтобы улучшить прыжок. Я пробовала 2,10 м, но сейчас это немного слишком высоко. В то же время долгое время никто даже не пробовал прыгать на эту высоту, поэтому я чувствую себя очень хорошо.

Это точно самый сложный сезон в моей карьере из-за военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) в моей стране. Это ужасно, и сегодня я прыгала за всех украинцев. Я знаю, что они улыбаются сейчас», – приводит слова Могучих «Суспільне Спорт».