Призера чемпионата мира по лёгкой атлетике застрелили после драки на Багамских островах

Багамский легкоатлет Шавес Харт застрелен на острове Северный Абако (Багамские острова). Об этом сообщил Eyewitness News.



По данным полиции, группа мужчин подралась на парковке местного ночного клуба, один из них мужчин вернулся с оружием и выстрелил в грудь 29-летнему Шавесу Харту. В полиции заявили, что об инциденте сообщили после 2 часов ночи. Скорая помощь прибыла на место происшествия и не обнаружила признаков жизни у спортсмена. Подозреваемый в совершении преступления был задержан полицией. Следствие продолжается.



Харт является серебряным призёром чемпионата мира 2016 года в помещении в эстафете 4x400 м. Соревнования проходили в Портленде (США). 6-го сентября легкоатлету должно было исполниться 30 лет.