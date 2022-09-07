Нона Гаприндашвили, подавшая в суд на Netflix за «Ход королевы», договорилась с компанией
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Пятая чемпионка мира по шахматам среди женщин Нона Гаприндашвили, которая ранее подала в суд на Netflix, выпустившую сериал «Ход королевы», достигла мирового соглашения с компанией. Об этом сообщает издание Indie Wire. Детали соглашения между Netflix и Гаприндашвили не разглашаются.
Сумма иска, который ранее подала Гаприндашвили, составляла $ 5 млн. Напомним, ей не понравилось высказанное в сериале утверждение, что она никогда не садилась играть с мужчинами. По её словам, к 1968 году, о котором идёт речь, она успела провести по крайней мере 59 партий с мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами. Также Гаприндашвили не понравилось, что в фильме её назвали русской, несмотря на то что она грузинка.
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