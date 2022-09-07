Итальянские волейболисты вышли в полуфинал ЧМ-2022, на тай-брейке обыграв Францию

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше и Словении, определился первый полуфиналист. Им стала сборная Италии, которая в четвертьфинальном матче нанесла поражение команде Франции со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12).

Самым результативным в составе итальянцев стал диагональный Юри Романо, принёсший своей команде 22 очка (четыре из них – на подаче). Его коллега по амплуа из Франции Жан Патри набрал 16 очков.

За выход в финал сборная Италии сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами Украины и Словении, который состоится сегодня позднее.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Любляна, Словения

Четвертьфинал

Италия – Франция – 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12).

Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.