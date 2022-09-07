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Итальянские волейболисты вышли в полуфинал ЧМ-2022, на тай-брейке обыграв Францию

Итальянские волейболисты вышли в полуфинал ЧМ-2022, на тай-брейке обыграв Францию
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На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше и Словении, определился первый полуфиналист. Им стала сборная Италии, которая в четвертьфинальном матче нанесла поражение команде Франции со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12).

Самым результативным в составе итальянцев стал диагональный Юри Романо, принёсший своей команде 22 очка (четыре из них – на подаче). Его коллега по амплуа из Франции Жан Патри набрал 16 очков.

За выход в финал сборная Италии сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами Украины и Словении, который состоится сегодня позднее.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Любляна, Словения
Четвертьфинал

Италия – Франция – 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12).

Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.

ЧМ-2022 (м). 1/4 финала
07 сентября 2022, среда. 18:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 2
Франция
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