Тренер сборной Украины по волейболу ответил тренеру Словении на слова о «российской школе»

Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш отреагировал на слова тренера сборной Словении Зорана Кедачича. Ранее Кедачич, комментируя игру национальной команды Украины, заявил: «Они культивируют жёсткий стиль игры. Это российская школа волейбола. Они не дотягивают до россиян в росте, но у них очень хорошие прыжки».

«Это не так. Видимо, он смотрел не ту игру. Нет, мы играем в очень европейский стиль волейбола. Поэтому о чём он говорит, я не знаю», — приводит слова Крастиньша украинское издание Suspilne.

Напомним, вчера, 7 сентября, мужская сборная Украины проиграла национальной команде Словении в четвертьфинале чемпионата мира по волейболу со счётом 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23).

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