Лидер горной классификации «Вуэльты» жёстко упал и сошёл с многодневки

Австралийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Джей Вайн упал на первых километрах 18-го этапа Альто дель Пиорналь и был вынужден завершить своё участие в гонке, сообщает Cyclingnews.com. Он лидировал в горной классификации после побед на этапах Ирун – Пико Яно и Ла Пола Ллавиана – Кольяу Фанкуайя на первой неделе.
Австралиец стал одним из многих гонщиков, попавших в аварию вскоре после старта этапа. Испанец Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), занимающий четвёртое место в общем зачёте, попал в ту же аварию, что и Вайн, но смог продолжить гонку после оказания медицинской помощи.
Перед началом 18-го этапа у 26-летнего велогонщика в горной классификации было набрано почти вдвое больше очков, чем у эквадорца Ричарда Антонио Карапаса (INEOS Grenadiers), занимающего второе место.
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