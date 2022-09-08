Лидер горной классификации «Вуэльты» жёстко упал и сошёл с многодневки

Австралийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck Джей Вайн упал на первых километрах 18-го этапа Альто дель Пиорналь и был вынужден завершить своё участие в гонке, сообщает Cyclingnews.com. Он лидировал в горной классификации после побед на этапах Ирун – Пико Яно и Ла Пола Ллавиана – Кольяу Фанкуайя на первой неделе.

Австралиец стал одним из многих гонщиков, попавших в аварию вскоре после старта этапа. Испанец Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), занимающий четвёртое место в общем зачёте, попал в ту же аварию, что и Вайн, но смог продолжить гонку после оказания медицинской помощи.

Перед началом 18-го этапа у 26-летнего велогонщика в горной классификации было набрано почти вдвое больше очков, чем у эквадорца Ричарда Антонио Карапаса (INEOS Grenadiers), занимающего второе место.