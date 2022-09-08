Гарри Каспаров потребовал у Карлсена объяснить, почему он снялся с турнира в Сент-Луисе

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) потребовал у норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена объяснить причины, по которым он снялся с пятого этапа серии Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США).
«Я не буду сейчас вдаваться в отвратительные инсинуации по этому поводу, но должен отметить то, что мы знаем: чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от участия в главном турнире мира в Сент-Луисе, это беспрецедентный поступок за последние 50 лет, и требуется его объяснение.
Уход Карлсена стал ударом по любителям шахмат, его коллегам по турниру, организаторам и, поскольку слухи и негативная огласка циркулируют не в вакууме, ударом по самой игре. У титула чемпиона мира есть свои обязанности, и публичное заявление — наименьшая из них», — написал Каспаров в социальных сетях.
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