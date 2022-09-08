МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что санкции в отношении российских спортсменов будут сохранены.

«Исполнительный комитет постоянно следит за ситуацией, мы должны помнить, что МОК принял решение о санкциях, с одной стороны, и защитных мерах — с другой. Санкции в отношении тех, кто ответственен за конфликт, сохраняются. Напомню, что на соревнованиях не может быть российских флагов, гимна, опознавательных знаков. Международные федерации не должны проводить соревнования в России.

Мы пока сталкиваемся с неразрешённой дилеммой: с одной стороны, мы не можем полностью отказаться от нашей гуманитарной миссии, которая объединяет весь мир на мирных соревнованиях, но, с другой стороны, чтобы сохранить эту миссию, единственный способ защитить эту миссию — рекомендовать не допускать спортсменов к соревнованиям, основываясь на их национальности», — приводит слова Адамса ТАСС.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.