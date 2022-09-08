МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что санкции в отношении российских спортсменов будут сохранены.
«Исполнительный комитет постоянно следит за ситуацией, мы должны помнить, что МОК принял решение о санкциях, с одной стороны, и защитных мерах — с другой. Санкции в отношении тех, кто ответственен за конфликт, сохраняются. Напомню, что на соревнованиях не может быть российских флагов, гимна, опознавательных знаков. Международные федерации не должны проводить соревнования в России.
Мы пока сталкиваемся с неразрешённой дилеммой: с одной стороны, мы не можем полностью отказаться от нашей гуманитарной миссии, которая объединяет весь мир на мирных соревнованиях, но, с другой стороны, чтобы сохранить эту миссию, единственный способ защитить эту миссию — рекомендовать не допускать спортсменов к соревнованиям, основываясь на их национальности», — приводит слова Адамса ТАСС.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
- 9 сентября 2022
-
09:42
-
08:30
-
00:37
-
00:30
- 8 сентября 2022
-
23:19
-
22:13
-
22:05
-
21:33
-
20:41
-
19:11
-
18:36
-
16:21
-
15:22
-
15:15
-
14:03
-
13:32
-
13:16
-
13:07
-
12:17
-
11:01
-
11:00
-
10:36
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
00:22
-
00:02
- 7 сентября 2022
-
23:52
-
23:34
-
23:03
-
22:27
-
22:00
-
21:00