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Тарасова — о санкциях МОК: их доводы звучат несколько смешно. С нами выигрывать тяжело

Тарасова — о санкциях МОК: их доводы звучат несколько смешно. С нами выигрывать тяжело
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса, что санкции в отношении российских спортсменов будут сохранены.

«Если страны не пускают наших спортсменов, то претензии нужно предъявлять этим странам, а не нашим спортсменам. Почему они должны страдать? Нашим спортсменам не мешает и никогда не мешало ездить на соревнования. Поэтому их доводы звучат несколько смешно. Они сами расписываются в том, что без политики они не могут и шага сделать.

Результаты соревнований будут нечестными и неблагородными, потому что они не допускают сильнейших. Как говорят в народе, там хотят, чтобы выигрывали другие — с нами бороться и выигрывать тяжело», — приводит слова Татьяны Тарасовой ТАСС.

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