Педерсен выиграл 19-й этап «Вуэльты Испании», Эвенепул лидирует в общем зачёте

Датский гонщик Мадс Педерсен из команды Trek — Segafredo выиграл 19-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». В одно время с ним финишировали ещё 54 спортсмена, в том числе лидер общего зачёта бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Quick-Step Alpha Vinyl.
Велошоссе. «Вуэльта Испании». 19-й этап. Талавера-де-ла-Рейна – Талавера-де-ла-Рейна, 138,3 км
1. Мадс Педерсен (Дания, Trek — Segafredo) – 3:19.11.
2. Фред Райт (Великобритания, Bahrain — Victorious) – то же время.
3. Джанни Вермерш (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – то же время.
4. Бен Тернер (Великобритания, INEOS Grenadiers) – то же время.
5. Майк Тёниссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – то же время.
6. Йонас Кох (Германия, BORA — hansgrohe) – то же время.
Общий зачёт после 19-го этапа
1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 73:18.23.
2. Энрик Мас (Испания, Movistar) +2.07.
3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) +5.14.
4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, Astana Qazaqstan) +5.56.
5. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) +6.49.
6. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +7.14.
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