«Если бы «Барселона» проиграла «Леванте». Грищук — о проигрыше Карлсена Ниманну

Двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды России (2000, 2002) и четырёхкратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России гроссмейстер Александр Грищук поделился мыслями о поражении норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от американца Ханса Ниманна на турнире в Сент-Луисе.

«Нет ничего сверхъестественного в том, что Ниманн, играя чёрными фигурами, выиграл у Карлсена. Понятно, что это неожиданно. Наверное, данную партию можно сравнить с футболом: это если бы «Барселона» проиграла «Леванте». Редко, но такое бывает», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира. Норвежец также выигрывал мировое первенство по рапиду и блицу.