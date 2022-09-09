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«Если бы «Барселона» проиграла «Леванте». Грищук — о проигрыше Карлсена Ниманну

«Если бы «Барселона» проиграла «Леванте». Грищук — о проигрыше Карлсена Ниманну
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Двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе команды России (2000, 2002) и четырёхкратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России гроссмейстер Александр Грищук поделился мыслями о поражении норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от американца Ханса Ниманна на турнире в Сент-Луисе.

«Нет ничего сверхъестественного в том, что Ниманн, играя чёрными фигурами, выиграл у Карлсена. Понятно, что это неожиданно. Наверное, данную партию можно сравнить с футболом: это если бы «Барселона» проиграла «Леванте». Редко, но такое бывает», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Магнус Карлсен является действующим чемпионом мира. Норвежец также выигрывал мировое первенство по рапиду и блицу.

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