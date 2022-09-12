Италия впервые с 1998 года выиграла ЧМ по волейболу, прервав серию Польши из двух побед

Сборная Италии одолела Польшу в финале чемпионата мира по волейболу среди мужчин и стала победителем мирового первенства. Встреча, проходившая на арене «Сподек» (Катовице, Польша), завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).

Для Италии эта победа стала первой на чемпионатах мира за 24 года. Итальянские волейболисты побеждали на мировом первенстве трижды (1990, 1994, 1998). Завоевав золото, они прервали серию сборной Польши, которая выигрывала турнир два раза подряд (2014 и 2018).

Самым результативным у сборной Италии на чемпионате мира стал доигровщик Даниеле Лавия, набравший 98 очков за семь игр и расположившийся на четвёртом месте в списке бомбардиров. Также в десятку лучших вошёл диагональный Юри Романо, записавший на свой счёт 94 балла (шестое место).