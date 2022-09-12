Украина завоевала бронзовую медаль во второй день чемпионата мира по борьбе

Во второй день чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), были разыграны четыре комплекта наград. Украинский борец греко-римского стиля Андрей Кулик завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 72 кг. Также бронза досталась турку Сельджуку Джану. Золото завоевал Али Араслан (Сербия), серебро — Улву Ганизаде (Азербайджан).
Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 55 кг
1. Элданиз Азизли (Азербайджан)
2. Нугзари Цурцумии (Грузия)
3. Ю Сётани (Япония) и Джасурбек Ортыкбоев (Узбекистан)
Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 72 кг
1. Али Араслан (Сербия)
2. Улву Ганизаде (Азербайджан)
3. Андрей Кулик (Украина) и Сельджук Джан (Турция)
Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 77 кг
1. Акжол Махмудов (Киргизия)
2. Золтан Левай (Венгрия)
3. Малхас Амоян (Армения) и Юнус Эмре Башар (Турция)
Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 87 кг
1. Зураб Датунашвили (Сербия)
2. Турпал Бисултанову (Дания)
3. Давид Лосончи (Венгрия) и Али Ченгиз (Турция)
Массовая драка на турнире по борьбе в Москве:
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