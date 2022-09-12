Украина завоевала бронзовую медаль во второй день чемпионата мира по борьбе

Во второй день чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), были разыграны четыре комплекта наград. Украинский борец греко-римского стиля Андрей Кулик завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 72 кг. Также бронза досталась турку Сельджуку Джану. Золото завоевал Али Араслан (Сербия), серебро — Улву Ганизаде (Азербайджан).

Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 55 кг

1. Элданиз Азизли (Азербайджан)

2. Нугзари Цурцумии (Грузия)

3. Ю Сётани (Япония) и Джасурбек Ортыкбоев (Узбекистан)

Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 72 кг

1. Али Араслан (Сербия)

2. Улву Ганизаде (Азербайджан)

3. Андрей Кулик (Украина) и Сельджук Джан (Турция)

Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 77 кг

1. Акжол Махмудов (Киргизия)

2. Золтан Левай (Венгрия)

3. Малхас Амоян (Армения) и Юнус Эмре Башар (Турция)

Чемпионат мира по борьбе. Греко-римский стиль. До 87 кг

1. Зураб Датунашвили (Сербия)

2. Турпал Бисултанову (Дания)

3. Давид Лосончи (Венгрия) и Али Ченгиз (Турция)

Массовая драка на турнире по борьбе в Москве: