Помощник Путина: нам очень важно, чтобы россияне продолжали готовиться к ОИ-2024 в Париже

Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина, обозначил важность подготовки российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция). В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований решениями соответствующих международных федераций, принятыми в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
«Международное сотрудничество — идёт работа со странами БРИКС, ШОС, министерство спорта уделяет этому большое внимание. Нам очень важно, чтобы российские спортсмены продолжали готовиться к Олимпийским играм в Париже.
Благодарю за проведение Спартакиады, есть вопросы по организации, но считаю, что это мероприятие очень сильно повлияло на настроение наших спортсменов, которым крайне важно выступать под своим флагом у себя на родине», — цитирует Левитина «РИА Новости Спорт».
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