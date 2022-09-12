Лидер Польши Курек: иногда нужно встать перед зеркалом и сказать, что мы слабее

Диагональный Польши Бартош Курек высказался о поражении своей команды от Италии в финале чемпионата мира по волейболу.

«Мы видели и анализировали игру итальянцев, знали, как они играли. У нас также есть силы, чтобы противостоять им. Но итальянцы сегодня и на протяжении всего турнира не игроки, которых можно вывести из строя, их можно только ограничить. И они ограничивали нас лучше, чем мы их.

Эта медаль была бы немыслима лет 10 назад, и мы относимся к ней как к лёгкому разочарованию. И хорошо, потому что нужно стремиться как можно выше, но через некоторое время придёт холодный анализ этого турнира. Это был матч, в котором одна команда была лучше другой, и всё. Вы должны принять это в данный момент.

Мы проиграли по делу. Иногда приходится стоять перед зеркалом и говорить себе в лицо: «Сегодня они были лучше нас, мы слабее». Лучше на площадке, и они сделали некоторые вещи лучше», — приводит слова Курека Sport.pl.