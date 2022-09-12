Доигровщик Польши Семенюк прокомментировал поражение своей команды от Италии в финале ЧМ

Доигровщик Польши Камиль Семенюк, вошедший в символическую сборную турнира, высказался о поражении команды от Италии (1:3) в финале чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

«Невооружённым глазом было видно, что мы просто физически не в состоянии справиться с этим. Мы действительно отдавались на все 100 процентов, с полной душой. Но итальянцы молодцы, ровно играли на протяжении всей игры. Это больно, но таков спорт. Они в этот день были лучше и заслуженно победили», — сказал Семенюк после награждения.

Уже после игры всё тот же Семенюк обратился к болельщикам национальной команды:

«Уважаемые болельщики. Медаль может быть не такой, о которой мы все мечтали, но серебряная медаль всё равно фантастическая. Я думаю, что мы все должны быть довольны этим. И я, как и вся команда, благодарю вас за то, что вы были с нами на протяжении всего турнира. Что вы поддержали нас в трудную минуту и ​​что вы тоже счастливы, я надеюсь, с этой медалью», — написал Семенюк.