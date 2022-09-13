«Всё очень, очень активно развивается». Гандболистка ЦСКА Каплина — об уровне Суперлиги

Голкипер женского ПГК ЦСКА Полина Каплина поделилась мнением об изменениях уровня Суперлиги.

«Безусловно, уровень повысился. Мы не стоим на месте. Федерация гандбола России делает всё для развития, и результат виден! Появляются новые команды, новые клубы — всё очень, очень активно развивается! Сто процентов!

Конкуренция есть, потому что сейчас почти все на одном уровне. Из первой шестёрки команд особо никто не выделяется. Все команды — та же «Кубань», ЦСКА, «Ростов-Дон», могут играть друг с другом на равных. Это характерные команды: у всех есть боевой характер. Всё зависит только от того, как ты настроился на игру. А с хорошим настроем любая команда может сделать сенсацию! Я жду от этого сезона упорной борьбы со всеми командами. Легко не будет, сто процентов», — приводит слова Полины Каплиной «Известия».