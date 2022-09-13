Гандболистка ЦСКА Каплина: нет еврокубков и матчей сборной, но игр у нас стало больше

Гандболистка ЦСКА Полина Каплина рассказала о мотивации в условиях отсутствия международных турниров.

«Мотивировать себя легко. Я просто люблю свою работу, своё дело. Мне не нужна какая-то специальная дополнительная мотивация, чтобы ходить на свою работу. Для меня это не проблема. Конечно, ужасно и грустно, что мы нигде, кроме России, не играем. Но не надо вешать нос. Когда-нибудь это всё закончится же, и всё будет хорошо.



Кроме того, несмотря на отсутствие еврокубков и матчей сборной, игр-то у нас стало больше! Никаких больших перерывов в чемпионате России не запланировано, плотность матчей большая. Так что будет достаточно длинный, интересный, тяжёлый сезон — и окончится он, по-моему, аж где-то в июне. Просто так сидеть без матчей не будем. Те пробелы, которые появились из-за исключения нас из еврокубков, заполнили другими играми.

Конечно, жаль, что сейчас принять участие на чемпионате мира не можем. Ведь время идёт, мы не молодеем (смеётся). А у нас отбирают возможность сыграть на чемпионате мира и Европы. Кто-то, может, хотел играть, но так и не сыграет. И карьеру закончит. Кто-то на Олимпиаду, может, хотел поехать, а придётся ему закончить, если, не дай бог, нас не допустят до Игр-2024 в Париже. Так что это всё печально, но о последствиях нашего исключения пока ещё рано говорить. Потому что сейчас мы это никак не проверим: был ли какой-то ущерб или нет», — приводит слова Полины Каплиной «Известия».