Гандболистка ЦСКА Каплина: нет еврокубков и матчей сборной, но игр у нас стало больше

Гандболистка ЦСКА Полина Каплина рассказала о мотивации в условиях отсутствия международных турниров.
«Мотивировать себя легко. Я просто люблю свою работу, своё дело. Мне не нужна какая-то специальная дополнительная мотивация, чтобы ходить на свою работу. Для меня это не проблема. Конечно, ужасно и грустно, что мы нигде, кроме России, не играем. Но не надо вешать нос. Когда-нибудь это всё закончится же, и всё будет хорошо.
Кроме того, несмотря на отсутствие еврокубков и матчей сборной, игр-то у нас стало больше! Никаких больших перерывов в чемпионате России не запланировано, плотность матчей большая. Так что будет достаточно длинный, интересный, тяжёлый сезон — и окончится он, по-моему, аж где-то в июне. Просто так сидеть без матчей не будем. Те пробелы, которые появились из-за исключения нас из еврокубков, заполнили другими играми.
Конечно, жаль, что сейчас принять участие на чемпионате мира не можем. Ведь время идёт, мы не молодеем (смеётся). А у нас отбирают возможность сыграть на чемпионате мира и Европы. Кто-то, может, хотел играть, но так и не сыграет. И карьеру закончит. Кто-то на Олимпиаду, может, хотел поехать, а придётся ему закончить, если, не дай бог, нас не допустят до Игр-2024 в Париже. Так что это всё печально, но о последствиях нашего исключения пока ещё рано говорить. Потому что сейчас мы это никак не проверим: был ли какой-то ущерб или нет», — приводит слова Полины Каплиной «Известия».
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