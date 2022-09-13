Стал известен состав женской сборной России по гандболу на товарищеские матчи с Беларусью

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева определила состав команды для подготовки к товарищеским матчам с Беларусью, которые пройдут в Минске 1 и 2 октября. Женская сборная России будет тренироваться в Новогорске с 26 по 30 сентября. В Беларусь поедут только 18 спортсменок, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Вратари: Эвелина Аношкина («Астраханочка»), Полина Каплина, Кира Трусова (обе – ЦСКА).

Левые крайние: Софья Васильева («Динамо-Синара»), Марианна Егорова («Звезда»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»).

Правые крайние: Мария Дудина («Астраханочка»), Альбина Мурзалиева (ЦСКА).

Линейные: Алёна Амельченко («Лада»), Стефания Белолипецкая («Динамо-Синара»), Анастасия Илларионова (ЦСКА).

Правые полусредние: Юлия Баева («Луч»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»).

Левые полусредние: Юлия Бабенко («Звезда»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Анастасия Шавман («Кубань»).

Разыгрывающие: Валерия Кирдяшева («Лада»), Карина Сабирова (ЦСКА), Дарья Стаценко, Милана Таженова (обе – «Ростов-Дон»).