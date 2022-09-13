Лала Крамаренко выиграла квалификацию на Спартакиаде, опередив Арину Аверину на 5 баллов

Лала Крамаренко выиграла квалификацию на Всероссийской Спартакиаде по художественной гимнастике. По итогам четырёх упражнений 17-летняя спортсменка набрала 161,20 балла, опередив преследовательниц более чем на пять баллов. Второе место занимает Арина Аверина с результатом 155,75 балла. На третьей позиции – 15-летняя юниорка Анна Попова, получившая от судей 155,05 балла.
Серебряный призёр Олимпийских игр Дина Аверина идёт четвертой с результатом 153,00 балла.
Медали Спартакиады в индивидуальном многоборье будут разыграны 14 сентября.
Всероссийская спартакиада. Художественная гимнастика. Москва
Индивидуальное многоборье. Квалификация индивидуального многоборья
1. Лала Крамаренко — 161,20.
2. Арина Аверина — 155,75.
3. Анна Попова — 155,05.
4. Дина Аверина — 153,00.
5. Мария Борисова — 151,75.
6. Анастасия Гузенкова — 151,10.
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