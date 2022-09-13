Лала Крамаренко выиграла квалификацию на Спартакиаде, опередив Арину Аверину на 5 баллов

Лала Крамаренко выиграла квалификацию на Всероссийской Спартакиаде по художественной гимнастике. По итогам четырёх упражнений 17-летняя спортсменка набрала 161,20 балла, опередив преследовательниц более чем на пять баллов. Второе место занимает Арина Аверина с результатом 155,75 балла. На третьей позиции – 15-летняя юниорка Анна Попова, получившая от судей 155,05 балла.

Серебряный призёр Олимпийских игр Дина Аверина идёт четвертой с результатом 153,00 балла.

Медали Спартакиады в индивидуальном многоборье будут разыграны 14 сентября.

Всероссийская спартакиада. Художественная гимнастика. Москва

Индивидуальное многоборье. Квалификация индивидуального многоборья

1. Лала Крамаренко — 161,20.

2. Арина Аверина — 155,75.

3. Анна Попова — 155,05.

4. Дина Аверина — 153,00.

5. Мария Борисова — 151,75.

6. Анастасия Гузенкова — 151,10.