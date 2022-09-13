Любимая девушка Евгения Рылова рассказала, как стала тренером двукратного чемпиона ОИ-2020

Оксана Логвинова, любимая девушка Евгения Рылова, рассказала, как несколько месяцев назад стала тренером двукратного олимпийского чемпиона.

«Мне тренер Андрей Геннадьевич Шишин чётко сказал, что отдыхать уходит на неизвестный какой-то срок. Вариантов было несколько. Или Женя уезжает в Штаты, плавает там с Калебом Дресселом, например, или ещё с кем-то (он же у нас хотел в спринт уходить!), или он просто плавает по планам Андрея Геннадьевича, и за ним никто не смотрит. Либо же я прохожу ускоренный курс. У меня есть диплом специалиста — и среднее профессиональное, и высшее образование. Но нужен был ускоренный курс по подготовке именно Евгения Рылова от Андрея Геннадьевича.

В общем, я решила — в Штаты его не отпущу. Что он там будет делать? Всё что угодно может произойти. Одному плавать — ну это тяжело. Кто-то должен быть рядом, смотреть за всем, есть ли какие-то технические ошибки. Решила обучиться, посмотреть первый год, как оно будет, пострадать. Страдать, я думаю, мы будем долго…» — приводит слова Логвиновой «Матч ТВ».