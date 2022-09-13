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«Если начинает психовать, бью его «колбаской». Логвинова — о тренировках Рылова

«Если начинает психовать, бью его «колбаской». Логвинова — о тренировках Рылова
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Оксана Логвинова, любимая девушка и новый наставник двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова, рассказала, как строится тренировочный процесс.

«Во-первых, чисто психологически у нас рабочий процесс идёт чуть иначе. Если я вижу, что он совсем уже загнанный, я могу «колбаску» взять от аквааэробики и немного его долбануть, чтобы он слегка отвлёкся. И это работает! И он начинает улыбаться.

Женя, когда нервничал при Андрее Геннадьевиче Шишине, по бортику бил. Я ему не даю этого делать, а если начинает психовать, бью его «колбаской» (смеётся). Мне это подсказал инструктор по бассейну, говорит: «Что ты его терпишь».

Вообще, мы очень хорошо общаемся со всем персоналом бассейна, у нас любимый инструктор Станислав Родионов — чемпион СССР на 200 метров на спине. Знающий человек, обсуждаем какие-то моменты. Идёт передача опыта», — приводит слова Логвиновой «Матч ТВ».

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