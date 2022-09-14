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Американский волейболист Андерсон заключил контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга

Американский волейболист Андерсон заключил контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга
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Американский волейболист Мэттью Андерсон продолжит карьеру в петербургском «Зените», сообщает «Спорт Бизнес Online». По данным источника, 35-летний спортсмен уже заключил контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Подробности сделки не разглашаются.

Андерсон уже имеет опыт выступления в России. Он выступал за казанский «Зенит», в котором провёл восемь сезонов. После этого американец отправился в Италию, где защищал цвета «Модены» и «Перуджи».

Ожидалось, что Андерсон продолжит карьеру в Китае. Он даже подписал контракт с «Шанхаем», но соглашение было расторгнуто, так как «Зенит» выплатил компенсацию ради перехода спортсмена в свою команду.

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