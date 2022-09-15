Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украинка Оноприенко стала 4-й в упражнении с мячом на ЧМ по художественной гимнастике

Украинка Оноприенко стала 4-й в упражнении с мячом на ЧМ по художественной гимнастике
Комментарии

В первый день чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария) стали известны обладательницы комплектов медалей в упражнениях с обручем и с мячом.

В обоих видах программы первенствовала итальянка София Раффаэли. Две медали завоевала представительница Германии Дарья Варфоломеев.

Украинка Виктория Оноприенко стала четвёртой в упражнении с мячом.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария
Мяч

1. София Раффаэли (Италия) – 34,900.
2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 34,100.
3. Милена Бальдассарри (Италия) – 32,400.
4. Виктория Оноприенко (Украина) – 30,800.

Обруч

1. София Раффаэли (Италия) – 34,850.
2. Стилияна Николова (Болгария) – 33,400.
3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 32,150.

«Россия говорит спасибо санкциям». Почему ЧМ без наших гимнасток — сплошное недоразумение «Россия говорит спасибо санкциям». Почему ЧМ без наших гимнасток — сплошное недоразумение
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022