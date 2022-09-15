Украинка Оноприенко стала 4-й в упражнении с мячом на ЧМ по художественной гимнастике
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В первый день чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария) стали известны обладательницы комплектов медалей в упражнениях с обручем и с мячом.
В обоих видах программы первенствовала итальянка София Раффаэли. Две медали завоевала представительница Германии Дарья Варфоломеев.
Украинка Виктория Оноприенко стала четвёртой в упражнении с мячом.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария
Мяч
1. София Раффаэли (Италия) – 34,900.
2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 34,100.
3. Милена Бальдассарри (Италия) – 32,400.
4. Виктория Оноприенко (Украина) – 30,800.
Обруч
1. София Раффаэли (Италия) – 34,850.
2. Стилияна Николова (Болгария) – 33,400.
3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 32,150.
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