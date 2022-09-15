Украинка Оноприенко стала 4-й в упражнении с мячом на ЧМ по художественной гимнастике

В первый день чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария) стали известны обладательницы комплектов медалей в упражнениях с обручем и с мячом.

В обоих видах программы первенствовала итальянка София Раффаэли. Две медали завоевала представительница Германии Дарья Варфоломеев.

Украинка Виктория Оноприенко стала четвёртой в упражнении с мячом.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария

Мяч

1. София Раффаэли (Италия) – 34,900.

2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 34,100.

3. Милена Бальдассарри (Италия) – 32,400.

4. Виктория Оноприенко (Украина) – 30,800.

Обруч

1. София Раффаэли (Италия) – 34,850.

2. Стилияна Николова (Болгария) – 33,400.

3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 32,150.