Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко: надеемся, что незаконные санкции будут сняты

Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко высказался о возможном допуске спортсменов на международные турниры.

«Мы видим из дискуссий здесь, в Москве, у спортсменов двух стран одинаковые вопросы. Со своей стороны, как отметил мой коллега Станислав Поздняков, мы чувствуем небольшое потепление на международном спортивном уровне, очень надеемся, что незаконные санкции будут сняты. Наши спортсмены должны готовиться к отборочным соревнованиям, которые уже начались, и к самой Олимпиаде. Нам удается организовывать хорошие соревнования, которые позволяют спортсменам хорошо тренироваться и поддерживать себя в форме. Мы также организуем турниры со странами, которые являются членами организаций ШОС [Шанхайская организация сотрудничества] и БРИКС [Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка], так что всё это очень важно», — приводит слова Лукашенко Inside The Games.

Ранее спортивном из России и Беларуси отстранили от многих международных турниров из-за ситуации на Украине.