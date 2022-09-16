Армянка Мкртчян выиграла 11 из 11 партий на ЧМ по шахматам U18. Такое впервые с 1957 года

Армянская шахматистка Мариам Мкртчян стала чемпионкой мира по шахматам до 18 лет, показав 100%-ный результат по партиям. Спортсменка выиграла все 11 поединков на турнире. Последний раз такое удавалось американцу Уильяму Ломбарди в 1957 году.

Мкртчян расправилась с Настасьей Матус, Альбельдой Лючией Фоллана, Камиллой Бланке, Анастасией Синицыной, Бат-Эрдене Мунгунзул, Лией Курмангалиевой, Флорис Марией Эйсагерри, Аян Аллахвердиевой, С Канишкой, Мартиной Викар и Валерией Регер.

Чемпионат мира по шахматам для юношей и девушек в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет проходит в румынском городе Мамая. Формат мирового первенства — 11 туров по швейцарской системе. Соревнования завершатся 17 сентября.