«Магнусу я доверяю больше». Дубов — о скандале с поражением Карлсена от Ниманна

Российский гроссмейстер Даниил Дубов высказался о скандале на пятом этапе серии Grand Chess Tour, который проходит в Сент-Луисе (США).

Напомним, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен снялся на следующий день после поражения от американца Ханса Ниманна. Причиной могло стать мошенничество со стороны Ниманна, который позднее признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах. Однако при этом американец опроверг подозрения в мошенничестве в матче с Карлсеном, выразив готовность сыграть с чемпионом мира голым.



«Единственное, что я могу сказать, что Магнусу я больше доверяю из этих двух человек. Он наименее склонный к паранойе человек из шахматистов в топ-100, которых я знаю. Он может после партии расстраиваться, но снялся с турнира он, кажется, первый раз в жизни. Были раньше люди, которые вызывали подозрения, но в личных беседах Магнус говорил, что всё неочевидно.



А если такой гром среди ясного неба. Если человек с безупречной для меня репутацией, не склонный к паранойе, вдруг выходит и кого-то практически прямым текстом обвиняет, то я склонен ему верить. Полагаю, его подозрения базируются не просто на каких-то умозрительных факторах или на том, что его обыграли. Это вообще какая-то странная версия. Магнус проиграл кучу партий разным людям, многие из них были слабее Ниманна, и никогда никаких истерик не было. Если это произошло, то я бы сказал, что причина есть», — сказал Дубов в интервью YouTube-каналу РШФ.

Дубов входил в команду Карлсена во время матча за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим.