Ярослава Могучих претендует на звание легкоатлетки года в Европе

Бронзовый призёр Токио-2020 Ярослава Могучих претендует на звание легкоатлетки года в Европе по версии European Athletics.

В этом году украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении, чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата мира, победительницей Бриллиантовой лиги, лидером мирового сезона в прыжках в высоту с результатом 2,05 м.

Проголосовать можно на страницах European Athletics в соцсетях.



На звание легкоатлетки года также претендуют бегунья из Нидерландов Фемке Болл, немецкая прыгунья в длину Малайка Миамбо, спринтер из Швейцарии Муджинга Камбунджи, сербская прыгунья в длину Ивана Вулета (в девичестве – Шпанович) и другие спортсменки.

Голосование продлится до 30 сентября.