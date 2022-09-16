Ярослава Могучих претендует на звание легкоатлетки года в Европе
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Бронзовый призёр Токио-2020 Ярослава Могучих претендует на звание легкоатлетки года в Европе по версии European Athletics.
В этом году украинка стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении, чемпионкой Европы, серебряным призёром чемпионата мира, победительницей Бриллиантовой лиги, лидером мирового сезона в прыжках в высоту с результатом 2,05 м.
Проголосовать можно на страницах European Athletics в соцсетях.
На звание легкоатлетки года также претендуют бегунья из Нидерландов Фемке Болл, немецкая прыгунья в длину Малайка Миамбо, спринтер из Швейцарии Муджинга Камбунджи, сербская прыгунья в длину Ивана Вулета (в девичестве – Шпанович) и другие спортсменки.
Голосование продлится до 30 сентября.
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